منوعات

فيسبوك يُطلق ميزة جديدة لاستقطاب المُستخدمين

تم النشر منذُ 2 ساعتين
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طرح تطبيق “فيسبوك ماسنجر” للتراسل ميزة جديدة لحماية أعين من يقضون وقتا طويلة بالدردشة من أشعة الهواتف الضارة.

وأشار تقرير لصحيفة “مترو” البريطانية إلى أن هذه الميزة تتمثل في خاصية الوضع المظلم التي أطلقت في بعض البلدان تمهيدا لإطلاقها في وقت لاحق على نطاق أوسع عبر الإصدار الجديد من التطبيق؛ لاستقطاب مزيد من المستخدمين بعد أن بات بإمكانهم حماية أعينهم من الأشعة الضارة.

ويمكن أن يتم الوصول إلى هذه الميزة من خلال تغيير إعدادات الألوان من أجل الحد من وهج الشاشة وحماية العين من الضوء الأزرق المنبعث من الهاتف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • تحذير للشباب : هل تعلم ان المغني ( فادي اندراوس ) الذي ينتمي لاسرة نصرانية من اب فلسطيني و ام لبنانية و الذي ولد في لبنان ، انه كان يرتاد نادي رياضي و كان يحلم بأن يحصل على ( قوام رشيق كعارضي الأزياء ) و لكن ( بسرعة ) فلجأ إلى ( الحبوب و الحقن ) لزيادة العضلات دون أن يعي مخاطرها فأصيب بمشاكل بالقلب و كاد ان يموت و عاني من المشاكل مدة اربع سنوات و أجرى عملية القلب المفتوح .
    اذا اردت التأكد اكتب في قوقل ( مرض فادي اندراوس ) .

    رد