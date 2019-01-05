فيسبوك يُطلق ميزة جديدة لاستقطاب المُستخدمين

طرح تطبيق “فيسبوك ماسنجر” للتراسل ميزة جديدة لحماية أعين من يقضون وقتا طويلة بالدردشة من أشعة الهواتف الضارة.

وأشار تقرير لصحيفة “مترو” البريطانية إلى أن هذه الميزة تتمثل في خاصية الوضع المظلم التي أطلقت في بعض البلدان تمهيدا لإطلاقها في وقت لاحق على نطاق أوسع عبر الإصدار الجديد من التطبيق؛ لاستقطاب مزيد من المستخدمين بعد أن بات بإمكانهم حماية أعينهم من الأشعة الضارة.

ويمكن أن يتم الوصول إلى هذه الميزة من خلال تغيير إعدادات الألوان من أجل الحد من وهج الشاشة وحماية العين من الضوء الأزرق المنبعث من الهاتف.

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