8 عرب يمتلكون 55 ملياراً.. على “قائمة بلومبرغ”

218TV|خاص

كشفت قائمة نشرها موقع “بلومبيرغ” المتخصص بالأخبار والتحليلات والدراسات الاقتصادية عن وضع أصحاب الثروات المليارية حول العالم، وحركة صعود وهبوط ثرواتهم وفق تقديرات وتقييمات الموقع الأميركي الذي قال إن ثمانية رجال أعمال عرب يمتلكون نحو 55 مليار دولار أميركي قد حافظوا على ثرواتهم، وبالتالي وجودهم ضمن القائمة، رجال الأعمال الأربعة المحافظين على مراكزهم ضمن القائمة هم 4 سعوديين في مقدمتهم الأمير الوليد بن طلال، ومحمد العمودي، وسلطان الكبير، ومحمد الجابر، فيما حل رجلا أعمال إماراتيان في القائمة هما ماجد الفطيم، وعبدالله الغرير، بينما ظهر مصريان من عائلة “ساويرس” المصرية التي لها استثمارات عدة في مصر وحول العالم هما ناصيف ونجيب.

ورصدت قائمة “بلومبيرغ” خسارات مليارية ضخمة في ثروات رجال أعمال أميركيين وصينيين اعتبرتهم الأكثر نزفاً لثرواتهم خلال عام 2018، عازية هذه الخسارات إلى الانقلابات القياسية في أسواق الأسهم الأميركية، والعملات حول العالم، فيما قالت القائمة إن مؤسس موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قد خسر من ثروته 20 مليار دولار، لكن ثروته بقيت فوق الخمسين مليارا بقليل.

وظلّ مؤسس موقع “أمازون” جيف بيزوس متصدرا قائمة بلومبيرغ للأثرياء، إذ إنّه رغم تقلبات الأسهم الأميركية على مدى أشهر عدة العام الماضي، وخسارته العديد من الأموال، إلا أنه حافظ على ثروة يُعْتقد أنها تجاوزت الـ 123 مليار دولار أميركي.

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