صور بدقة 200 مليار بكسل تكشف تفاصيل خطيرة!

أثارت شركة صينية الجدل حول العالم بعد نشرها صورا هي الأعلى دقة في تاريخ الصور المُلتقطة على كوكب الأرض وذلك بدقة 200 مليار بكسل.

وتُدعى الشركة الصينية Shanghai Bigpixel Technology ولها تاريخ بالصور عالية الدقة التي التقطتها في أماكن عامة.

حيث تقوم الشركة بنشر صور بانورامية بدقة 360 بكسل، وتكشف الصور تفاصيل دقيقة جداً من حيث لوحات أرقام السيارات ووجوه الأشخاص ومن يصطحبون برفقتهم، كما تكشف الأشخاص الذين يجلسون داخل بيوتهم في حال كانت النوافذ مفتوحة، من على بعد عشرات الكيلومترات.

والتقطت الشركة صورة لمدينة شنغهاي بدقة جودة غير مسبوقة وصلت إلى 200 مليار بكسل (195 غيغابكسل) أي أكثر دقة 2000 مرة من صور الكاميرات التقليدية.

وتعمل الشركة في مجال التصوير الإبداعي ومعالجة البيانات السحابية. وسبق لها أن نشرت صورة بدقة 24.9 مليار بكسل من شنغهاي في أكتوبر 2014. وحازت على إشادة دولية.

وتؤكد الشركة أنها مستمرة في استكشاف تقنيات التصوير المستقبلي ولديها تعاون مع شركات هواتف ذكية أبرزها هواوي.

كما التقطت عام 2016 صورة لسيارة برنتلي Bentley بتفاصيل حادة رغم بُعدها الشديد على مرتفعات جبال التبت بدقة 69.7 مليار بكسل.

ولاستكشاف مدى ضخامة الصورة، فإن صورة بهذه الدقة تتم طباعتها على مُلصق مساحته 200 متر، أي أن صورة بدقة 200 مليار بكسل تتم طباعتها على مُلصق بمساحة حوالي 590.

ولم تتحدث الشركة عن أي تفاصيل تقنية حول الكاميرات والعدسات التي تستخدمها إلا أنها نشرت عبر صفحتها على فيسبوك هذه الصور ولا يُعرف إن كانت هي التي تستخدمها في التصوير.

ويتم التقاط الصورة من خلال تجميع الآلاف من الصور الملتقطة في حيز زمني قصير فى صورة واحدة.

وتُعرف الصين باستخدام هذه التقنية في عدة مدن في الصين لمعاقبة من لا يحترمون ممر المشاة عند اجتياز الطريق.

وأثارت هذه الصور حفيظة المدافعين عن خصوصية الأفراد، معتبرين أن ذلك يُعد انتهاكاً لخصوصية الأفراد وقد يسبب لهم عواقب خطيرة.

http://en.bigpixel.cn/

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