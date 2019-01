تهم قضائية تُلاحق المطربة شيرين بسبب الإساءة لمصر!

قام النائب العام المصري نبيل صادق بإحالة بلاغ يتهم المطربة “شيرين عبد الوهاب” بالإساءة لمصر للتحقيق، في ثاني اتهام من نوعه خلال عام.

حيث تقدم المحامي سمير صبري، ببلاغ ضد شيرين، يتهمها بتكرار أخطائها ضد بلادها بالإدعاء أنها خسارة في مصر في إحدى حفلات رأس السنة بالقاهرة.

وتم إحالة البلاغ إلى إحدى النيابات للتحقيق فيه، كما لم يصدر عن النائب العام أوشيرين أي تعقيب بشأن إحالة الأخيرة للتحقيق.

هذا وتواجه شيرين أزمة بسبب تصريحاتها الأخيرة، وأوضح زوجها المطرب حسام حبيب، في تصريحات صحفية، أنها لم تقصد أية إساءة، وما قالته أمر شائع على ألسنة المصريين حسب وصفه.

كما أوضح أن مشكلة في الصوت حدثت في حفل شيرين أثناء غنائها بإحدى حفلات القاهرة ما حال دون سماعها بشكل جيد من قبل الجمهور.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتفوه فيها المطربة المصرية بعبارات تثير الجدل، ففي حفل غنائي نهاية 2017، سخرت فيها من تلوث مياه النيل لأنها تسبب البلهارسيا، وهو التعليق الذي اعتذرت عنه، وعرضها لمحاكمة قضائية وصلت للحبس 6 أشهر قبل تبرئتها لاحقًا في فبراير 2018.

