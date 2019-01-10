كيف تتخلص من الرشح بسرعة؟

الوقاية خيرٌ من قنطار علاج، هناك إرشادات يُنصح باتباعِها، لتفَادِي الإصابة بالرشح:

يُنصح بعدم الاختلاط مع المُصابين بالرشح، وذلك لأنّ الفَيروس في الرشح مُعدي، فهذا الفيروس ينتقل بين الأفراد عن طريق المُلامسة بالأيدي، أو من خِلال الرذاذ الموجود في الهواء، لذلك يجب تجنُب الجلوس بجوار الشخص المُصاب، وإذا كنتَ الشخص المُصاب تجنّب العطس أمام الأشخاص، بالإضافة لعدم استخدام الأغراض الشخصية للشخص المُصاب، لاحتمال وجود الفايروسات.

الجسم السليم في العقل السليم، فالمحافَظة على صِحة الجِسم من الضروريات، وذلك من خلال القِيام بالتمارين الرياضية التي تُساعد في تقوية المناعة.

التغذية الصحيحة والصِحيّة، من خلال الأكل المُتوازن والغَنِي بالفيتامينات، والإكثار من الحمضيات، والفواكه.

شُرب السوائل بكثرة، فهي تُساعد على حِماية الجسم من خلال طردْ الفيروسات والآفات.

تناول الثَوم والبَصل، فهو مُضاد حيوي طبيعي، يصُدّ الجراثيم ويعمل على وقاية الجسم.

يُمنع الجلوس في مكان ساخن، ثم الانتقال لمكان بارد، لتجنُب الإصابة بالأمراض.

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