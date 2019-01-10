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اكتشاف حقيقة ظاهرة تأثير الموناليزا !

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أجرى باحثون من جامعة “بيليفيلد” الألمانية، دراسة لاكتشاف وفهم السبب وراء ظاهرة “تأثير الموناليزا” المرتبطة باللوحة الشهيرة، والتي تزعم أن عيني الموناليزا في اللوحة التي رسمها ليوناردو دافنشي، تتبعان من يشاهدهما أينما توجهوا.

وبحسب ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، توصل الباحثون إلى عدم صحة هذه الظاهرة، حيث أن عيني الشخصية لا تنظر لمن يشاهدها من جميع الزوايا، كما كان يعتقد غالب الناس.

وقال مؤلفو الدراسة، إن الموناليزا تنظر إلى جانبها الأيسر بمسافة 35.5 سنتيمترا داخل الفضاء المصور، أي ما يعادل 15.4 درجة للجانب الأيمن للمشاهد في المساحة الحقيقية.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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  • أثبت بعض العلماء الشباب , أن الواح الطاقة الشمسية سببت في تغيير وأرتباك حركة المناخ على الأرض وتوازن نمو الحيونات والطيور والنباتات والغابات ,, وحركة الملاحة البحرية بين المد والجزر,, وسببت وفاة اوأختفاء لعديد من الكائنات الحية المهمة والمساعدة في الطبيعة كالفرشات والنحل وبعض الحشرات والطيورالمهمة في تلقيح النباتاات وسببت في تكون طفيليات في الهواء تسبب امراض وحساسيات للتنفس .. فيجب إبلاغ الجميع عن هذا الموضوع الخطير.

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