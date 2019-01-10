اكتشاف حقيقة ظاهرة تأثير الموناليزا !

أجرى باحثون من جامعة “بيليفيلد” الألمانية، دراسة لاكتشاف وفهم السبب وراء ظاهرة “تأثير الموناليزا” المرتبطة باللوحة الشهيرة، والتي تزعم أن عيني الموناليزا في اللوحة التي رسمها ليوناردو دافنشي، تتبعان من يشاهدهما أينما توجهوا.

وبحسب ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، توصل الباحثون إلى عدم صحة هذه الظاهرة، حيث أن عيني الشخصية لا تنظر لمن يشاهدها من جميع الزوايا، كما كان يعتقد غالب الناس.

وقال مؤلفو الدراسة، إن الموناليزا تنظر إلى جانبها الأيسر بمسافة 35.5 سنتيمترا داخل الفضاء المصور، أي ما يعادل 15.4 درجة للجانب الأيمن للمشاهد في المساحة الحقيقية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا