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الأعلى للدولة ينفي إخلاء مقره في طرابلس بسبب تهديد إرهابي

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

نفى المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة الشائعات المتداولة حول إخلاء مقر المجلس في فندق المهاري في العاصمة طرابلس بسبب خطر أمني.

وأكد المكتب الإعلامي أن لجان المجلس تمارس عملها الطبيعي داخل المقر حيث عقدت اللجنة المكلفة بإعداد تصور للمؤتمر الوطني الجامع اجتماعها اليوم الخميس بشكل اعتيادي.

وطالب المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة كافة وسائل الإعلام بتحري الدقة عند نقل الأخبار وعدم الانجرار وراء الشائعات.

وكانت لجنة المؤتمر الوطني الجامع بالمجلس الأعلى للدولة برئاسة “محمد بوغمجة” والمقرر “هناء العرفي” قد عقدت اجتماعين متتالين، اليوم الخميس، مع ممثلين عن حزب التغير وحزب الوطن، وذلك استكمالا للاجتماعات المنعقدة سابقا مع الأحزاب السياسية في ليبيا؛ بغرض التشاور ومشاركة الرؤى والأفكار الخاصة بإعداد تصور عام حول الملتقى الوطني الجامع، المزمع عقده خلال الفترة القادمة، والوصول إلى صياغة مذكرة شاملة يتم التوافق عليها مع كافة الأجسام.

يشار إلى أن وسائل إعلامية نقلت اليوم الخميس خبرا مفاده إخلاء مقر المجلس الأعلى للدولة بسبب تهديدات أمنية في العاصمة طرابلس حسب تصريحات موظفين من داخل المجلس.

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اخبار ليبيا 24

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  • سيبال
    يالواء بوخمادة ياناضوري من الاخير المشير المشير
    ياحكماء يامشايخ ما تعبو ا نفسكم لانبو منكم حد
    لا نريد فرج اقعيم ولا الوكواك ولا بلعيد الشيخي ولا بوخمادة ولا السراج ولا باشاغا ولا الناضوري ولا البرعصي ولا امطلل ولا اي حد فكلهم جنود عند المشير
    المشير المشير المشير ياخنازير حتى ولو قدمت مع المشير فانكم جنود عنده ياجبناء
    بالرغم من كثرة النصائح من علماء السلفية منهم العلامة رسلان والفوزان والمدخلي وغيرهم ولكن بدون جدوى
    فالي الكل الي الجميع من خرجوا على ولي امرنا الشرعي الصائم الشهيد معمر العقيد
    الي من يسموا انفسهم بالثوار وكل التشكيلات المسلحة سواء كانوا صغار كباء نساء رجال اطباء مهندسون محامون رجال اعمال فنيون طلبة غيرهم فكلهم يعتبروا من الخوارج لانهم خرجوا على ولي امرنا الشرعي فاقول لكم مازال ماشفتوا شي ايها الاوغاد
    مازال ماشفتوا شي يامن تدعون انفسكم بالثوار او السلفية او ا مكافحة الجريمة و يا ردع الخونة
    فان الشباب السلفية الحقيقيين في بنغازي الكرامة لن يبقوا مكتوفي الايدي حتى ندمر كل من خرج علي ولي امرنا الشهيد الصائم معمر القذافي و هلاك كل من خان سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخان اخواننا في التيار السلفي في ليبيا
    نحن عندنا في التيار السلفي بليبيا كل من خرج عن ولي امرنا الشهيد معمر القذافي ايا كان سواء عسكرييون او مدنييون اطباء او مهندسون او غيرهم او منضمون للسلفية نرو فيه من الخوارج لانه خرج على ولي امرنا الشرعي يا مبتدعة يا مجرمين .
    وهذه احدى وصايا الشيخ العلامة رسلان والفوزان ومحمد و ربيع المدخلي يا ردع الخونة فالسلفية منكم براء
    اخوكم حسين الدرسي الليثي بنغازي ـ احد جنود المشير خليفة حفتر و القادة محمود الورفلي واشرف الميار وعبدالفتاح بن غلبون فهؤلاء قادتي وأمرائي الشيخ رسلان والفوزان محمد و ربيع المدخلي يا فسقة يا خائني السلفية في كل ليبيا يا مبتدعة يا مجرمين .

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