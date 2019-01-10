الأعلى للدولة ينفي إخلاء مقره في طرابلس بسبب تهديد إرهابي

أخبار ليبيا24

نفى المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة الشائعات المتداولة حول إخلاء مقر المجلس في فندق المهاري في العاصمة طرابلس بسبب خطر أمني.

وأكد المكتب الإعلامي أن لجان المجلس تمارس عملها الطبيعي داخل المقر حيث عقدت اللجنة المكلفة بإعداد تصور للمؤتمر الوطني الجامع اجتماعها اليوم الخميس بشكل اعتيادي.

وطالب المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة كافة وسائل الإعلام بتحري الدقة عند نقل الأخبار وعدم الانجرار وراء الشائعات.

وكانت لجنة المؤتمر الوطني الجامع بالمجلس الأعلى للدولة برئاسة “محمد بوغمجة” والمقرر “هناء العرفي” قد عقدت اجتماعين متتالين، اليوم الخميس، مع ممثلين عن حزب التغير وحزب الوطن، وذلك استكمالا للاجتماعات المنعقدة سابقا مع الأحزاب السياسية في ليبيا؛ بغرض التشاور ومشاركة الرؤى والأفكار الخاصة بإعداد تصور عام حول الملتقى الوطني الجامع، المزمع عقده خلال الفترة القادمة، والوصول إلى صياغة مذكرة شاملة يتم التوافق عليها مع كافة الأجسام.

يشار إلى أن وسائل إعلامية نقلت اليوم الخميس خبرا مفاده إخلاء مقر المجلس الأعلى للدولة بسبب تهديدات أمنية في العاصمة طرابلس حسب تصريحات موظفين من داخل المجلس.

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