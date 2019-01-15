خلافات قد تؤخر إطلاق هواتف الجيل الخامس من آيفون

فوجئت شركة أبل برفض شركة كوالكوم تزويدها بشرائح المودم التي أنتجتها الشركة التي تدعم الجيل الخامس لكي تضعها في هواتف آيفون الجديدة Xr, Xs, Xs Max، الأمر الذي سيعود بشكل سلبي على أبل، ويؤخر إطلاقها لهواتف الجيل الخامس.

وبررت كوالكوم امتناعها عن تقديم شرائح المودم لأبل بسبب قيام الأخيرة برفع دعوة احتكار ضدها.

وأوضح مسؤول في شركة أبل أن الشركة كانت تدفع 7.5 دولارات لقاء كل مودم، إلا أن كوالكوم رفضت هذا الأمر وطلبت الحصول على 5% من قيمة كل جهاز آيفون الأمر الذي اعتبرته أبل غير منطقي.

يذكر أن شركة أبل كانت تسعى للحصول على المودم من كوالكوم وأنتل، ورفض كوالكم ما سيدفع الشركة للاعتماد على شركة أنتل فقط والتي لم تستطع الوصول إلى تقنيات الجيل الخامس بعكس كوالكوم التي وصلت إليها في العام 2018.

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