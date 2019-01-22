6 اعراض تشير للاصابة بـ”سرطان المعدة”.. كيف تفرقها عن قرحة المعدة!

ينتشر سرطان المعدة (Gastric Cancer) بشكل كبير في ارجاء العالم وبحسب مختصين فهو رابع أنواع السرطانات انتشارًا في العالم، ويتم تشخيص ما يقرب من مليون حالة سنويًا.

ويرى أطباء أن التشخيص المبكر يساهم بشكل كبير في التعافي ويعتبر من أهم أسباب العلاج مثله مثل أي سرطان آخر.

وعادة ما تتشابه علامات واعراض سرطان المعدة وقرحة المعدة وعن كيفية تشخيص سرطان المعدة؟ وكيف يمكن التفرقة بينه وبين قرحة المعدة؟ ستجد التفاصيل في هذا التقرير وفقا لموقع “صحتك الطبي” :

الشعور بالضيق وعدم الراحة أو بأوجاع، في الجزء العلوي من البطن.

الانتفاخ أو القيء بعد تناول الطعام.

انعدام الشهية وفقدان الوزن.

الغثيان عمومًا، وللحوم بصفة خاصة.

الشعور بالضعف نتيجة لفقر الدم (Anemia).

تغيّر لون البراز للون الأسود أو وجود دم في القيء.

كيف يمكن التفرقة بين سرطان المعدة وقرحة المعدة؟

هذه الأعراض هي نفس أعراض القرحة المعديّة (Gastric ulcer)، لذا فإن الحجر الأساسي للتشخيص هو منظار المعدة التشخيصي، حيث يتم فحص المنظار، وأخذ عينات من الأماكن المشكوك فيها، وإرسالها للفحص النسيجي.

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