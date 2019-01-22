بريطانية تطالب بسحب رخصة القيادة من الأمير فيليب

طالبت مواطنة بريطانية، الأمير فيليب زوج ملكة بريطانيا بالاعتذار لها، بعد أن اصطدمت سيارته بسيارتها بالقرب من مزرعة ساندرينجهام الواقعة شرق بريطانيا.

وأصيبت الفتاة إثر الحادث بكسور في المعصم، بينما أصيبت صديقتها التي كانت معها داخل السيارة بجروح ورضوض، في حين لم يصب الأمير بأي أذى.

وادعت السيدة البريطانية على الأمير مطالبة بمحاكمته وسحب رخصة القيادة منه، وأضافت أنها لم تتلقَ أي اعتذار منه، كما لم يتصل بها أحد من قصر بكينجهام للاعتذار بشأن الحادث الذي تعرضت له.

وتوقعت الفتاة البريطانية اهتماما أكثر من العائلة الحاكمة، وقالت إنها كانت ستكون سعيدة لو تلقت اعتذارا من الأمير فيليب أو القصر ليُنسيها التجربة الصعبة التي مرت بها.

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