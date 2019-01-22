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بريطانية تطالب بسحب رخصة القيادة من الأمير فيليب

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طالبت مواطنة بريطانية، الأمير فيليب زوج ملكة بريطانيا بالاعتذار لها، بعد أن اصطدمت سيارته بسيارتها بالقرب من مزرعة ساندرينجهام الواقعة شرق بريطانيا.

وأصيبت الفتاة إثر الحادث بكسور في المعصم، بينما أصيبت صديقتها التي كانت معها داخل السيارة بجروح ورضوض، في حين لم يصب الأمير بأي أذى.

وادعت السيدة البريطانية على الأمير مطالبة بمحاكمته وسحب رخصة القيادة منه، وأضافت أنها لم تتلقَ أي اعتذار منه، كما لم يتصل بها أحد من قصر بكينجهام للاعتذار بشأن الحادث الذي تعرضت له.

وتوقعت الفتاة البريطانية اهتماما أكثر من العائلة الحاكمة، وقالت إنها كانت ستكون سعيدة لو تلقت اعتذارا من الأمير فيليب أو القصر ليُنسيها التجربة الصعبة التي مرت بها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • سوف يعتذر لك القصر بكامله (أكيد)
    ( Sure ) وهل تعلمى ياسيدتى لو
    حدث هذا فى بلد ( Arabic ) يقوم
    صاحب المكانة بظيافتك 24 Hours
    فى دار خالتك مع إفطار صباحى
    وغذاء ملكى وعشاء فرنسي وعينك مااتشوف النور. وياسويدى ردها فى جواها. شعارنا (الديمقراطية والمساوات )

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