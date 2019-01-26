تعرف على ترسانة أقوى 9 دول نووية في العالم

نشر موقع “بزنس إنسايدر”، عن تصنيف جديد لأقوى الدول النووية حول العالم، موضحاً بأن 9 دول فقط تسيطر على 14 ألفا و200 رأس نووي.

ويأتي ترتيب الدول بحسب تصنيف الموقع كالتالي:

كوريا الشمالية في المرتبة التاسعة، ويقدر الخبراء رصيدها بـ60 رأسا نووياً.

الكيان الصهيوني في المرتبة الثامنة، من خلال ترسانة نووية تصل إلى 80 رأساً.

الهند في المرتبة السابعة بترسانة تصل إلى 140 رأسا نووياً.

جارتها باكستان التي تملك 150 رأسا نووياً، احتلت المركز السادس.

وتبوأت بريطانيا المرتبة الخامسة من خلال ترسانة تضم 215 رأسا (120 منشورة و95 في حالة تخزين)، وتقدمت لندن على بكين التي تملك 280 رأسا نوويا وتحل في المرتبة الرابعة.

أما فرنسا، فتبرز في المركز الثالث بترسانة قدرها 300 رأس.

وجاءت الولايات المتحدة الامريكية في المرتبة الثانية ضمن قائمة الدول النووية، عبر ترسانة 6450 رأسا نووياً.

ووفقاً لتصنيف “بزنس إنسايدر”، فإن المرتبة الاولى تحتلها دولة روسيا والتي تملك 6850 رأسا نووياً.

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