منوعات

تعرف على ترسانة أقوى 9 دول نووية في العالم

تم النشر منذُ 2 ساعتين
تعليق
مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نشر موقع “بزنس إنسايدر”، عن تصنيف جديد لأقوى الدول النووية حول العالم، موضحاً بأن 9 دول فقط تسيطر على 14 ألفا و200 رأس نووي.

ويأتي ترتيب الدول بحسب تصنيف الموقع كالتالي:

كوريا الشمالية في المرتبة التاسعة، ويقدر الخبراء رصيدها بـ60 رأسا نووياً.

الكيان الصهيوني في المرتبة الثامنة، من خلال ترسانة نووية تصل إلى 80 رأساً.

الهند في المرتبة السابعة بترسانة تصل إلى 140 رأسا نووياً.

جارتها باكستان التي تملك 150 رأسا نووياً، احتلت المركز السادس.

وتبوأت بريطانيا المرتبة الخامسة من خلال ترسانة تضم 215 رأسا (120 منشورة و95 في حالة تخزين)، وتقدمت لندن على بكين التي تملك 280 رأسا نوويا وتحل في المرتبة الرابعة.

أما فرنسا، فتبرز في المركز الثالث بترسانة قدرها 300 رأس.

وجاءت الولايات المتحدة الامريكية في المرتبة الثانية ضمن قائمة الدول النووية، عبر ترسانة 6450 رأسا نووياً.

ووفقاً لتصنيف “بزنس إنسايدر”، فإن المرتبة الاولى تحتلها دولة روسيا والتي تملك 6850 رأسا نووياً.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي

عن مصدر الخبر

المشهد

المشهد

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • الخلاصة: 14000 رأس نووي تقريبا في العالم.
    بفرض أن عدد سكان العالم 14 مليار تقريباً.
    إذاً حصة الفرد تقريبا : رأس نووي واحد لكل مليون.
    يعني 80 رأس نووي اسرائيلي سيقتلون 80 مليون عربي.
    ولو اخدنا الكثافة السكانية بالعواصم سنجد أن الرقم يتضاعف 3 مرات تقريباً
    هذا يعني لو استهدفت المدن العربية فيصل العدد الى 240 مليون.
    الحل:
    العمل على كيفية الوقاية من هذا الكم الهائل من الدمار والقتل .
    وهو الاندماج في هذه الدول وفي كل المدن فيها والشراكة معها في المشاريع التنموية و انشاء الشركات متعددت الجنسيات والانضهار في الاسرة الدولية وبهذا تتحقق مقولة عليا وعلى اعدائي يارب.

    رد