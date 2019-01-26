تجربة ناجحة لعملية إقلاع تاكسي بوينغ الطائر

قامت شركة بوينغ باستعراض التحليق الأول للتاكسي الطائر الذي أنتجته، والذي من المرجح بأن يصبح أحد أبرز مركبات النقل في المستقبل.

وخلال عملية الاستعراض المصورة، تمكن التاكسي من التحليق عموديا لأمتار عدة، كما أنها بقيت مدة في الهواء لتعود وتهبط بنجاح، وفقا لما أفادت به روسيا اليوم.

وتمكن الخبراء في الشركة المصنعة من اختبار وظائف المركبة أثنا تحليقها، والمتمثلة بالمحركات وأجهزة الطيران وأجهزة الاتصال والتحكم الذاتي. هذا وصممت بوينغ مركبة “NeXt” لتكون وسيلة نقل كهربائية صديقة للبيئة، بإمكانها التحليق والهبوط بشكل عمودي، والطيران كالطائرات المدنية الصغيرة.

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