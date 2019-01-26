منوعات

8 قرون تحكي تاريخ سوق العطارين في تونس

تم النشر منذُ 45 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تُشير الروائح العطرة والطيوب بالمدينة العتيقة في تونس العاصمة إلى سوق العطارين الذي يعود بناؤه الى القرن الثالث عشر ميلادي، حيث يختص كما يدل اسمه في بيع العطورات بمختلف أنواعها التونسية منها والأجنبية.

ويعرض التجار عطور الياسمين والمسك والورد والخزامة وغيرها الكثير من العطورات في لسوق مثّل على مدى عشرات السنين وجهة المقبلات على الزواج فيه إذ يجدن فيه ما يلزمهن لتحضيرات الزفاف التي تعد العطور أحد أهم أقسامها باعتبارها تصنع بطريقة تقليدية وتعتمد أساسا على الورود والنباتات المميزة في البلاد.

ورغم انخفاض إقبال التونسيين على هذ السوق إلا أن عراقة هذه الصنعة وتجذرها في الثقافة التونسية منذ نحو 8 قرون جعلت منه قبلة مفضلة للأجانب.

ويعد جامع الزيتونة والخلدونية ودار الكتب الوطنية من المعالم التاريخية المحيطة بسوق العطارين الذي يمكن الوصول اليه عبر نهج سوق “البلاغجية” شمالا وسوق الترك غربا وسوق الفكة جنوبا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق