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“المبكبكة” تفك لغز وفاة غامضة لشاب بلجيكي

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

218TV|خاص

بعد يومين من انشغال أوساط الرأي العام البلجيكي بوفاة غامضة ومفاجئة ومحيرة لشاب بلجيكي عُثِر عليه ميتًا في غرفته، بعد 11 ساعة من وفاته ظن ذووه أنه كان نائماً خلالها، قبل أن يتم نقله إلى أحد مشافي العاصمة البلجيكية، لتبدأ رحلة غموض أكبر، إذ بيّن التدقيق الطبي الأولي أنه لقي حتفه بجرعة كبيرة من السموم، وهو ما أخذ التفكير والافتراضات نحو شبهة جنائية في وفاة الشاب البليجكي الذي قال ذووه إنه لم يكن يعاني من أي أمراض أبداً قبل أن يصل إلى منزله من جامعته.

ومع بدء تحقيق جنائي، وتضييق الخيارات والاحتمالات فقد جرى حصر المشتبه بهم بمشتبه واحد لم يكن سوى صحن من “المبكبكة” التي تناولها الشاب البلجيكي لحظة عودته إلى منزله، وقبل خلوده إلى النوم مباشرة، إذ أظهرت التحقيقات والتحاليل الطبية أن كمية السموم التي وُجِدَت في جسم الشاب المتوفى لم تكن سوى سموم نتجت عن صحن الباستا التي مر على صنعها نحو خمس أيام، وظلت خلال تلك الفترة بدون ثلاجة، وفي درجة الحرارة العادية للمطبخ الأمر الذي أفسد “المبكبكة”، وتحولت مع الوقت إلى “وجبة سامة” قالت تقرير الطب الشرعي إنها أفسدت وظائف أساسية في الجسم، وعرّضت الكبد إلى تدمير شبه كامل، وأن ذهاب الشاب إلى النوم مباشرة بعد “المبكبكة” فاقم الحالة بصمت.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • اعتقدت فى بادئ الأمر أن الشاب البلجيكى الذى ( مات ) نتيجة (المبكبكه) بأنه نتيجة عزومة من طلبه وإلا سواح ليبين حيث من المتعارف عليه بأن خوتك طنجرة المبكبكه ديمه مرافقه أصحابها
    وقلت ممكن الجماعه فلفلوها واجد وعزموا على الشبوب بكرم الليبين
    والشبوب من أول ( كاشيك ) خذها
    شمال ( خروف وطاح فى دشيشه)
    ( جاريه وحاره ) تطييب عزاب…!!
    والشاب،( أقسم بالرب ) أن لا تراجع
    فى مسح ( الصونية ).
    ولذا الواحد ساعات يخطر على باله
    حاجات يستعجل يحطها فى باله والدليل بمجرد قراية ( المبكبكه).

    رد

  • اعتقدت فى بادئ الأمر أن الشاب البلجيكى الذى ( مات ) نتيجة (المبكبكه) بأنه نتيجة عزومة من طلبه وإلا سواح ليبين حيث من المتعارف عليه بأن خوتك طنجرة المبكبكه ديمه مرافقه أصحابها
    وقلت ممكن الجماعه فلفلوها واجد وعزموا على الشبوب بكرم الليبين
    والشبوب من أول ( كاشيك ) خذها
    شمال ( خروف وطاح فى دشيشه)
    ( جاريه وحاره ) تطييب عزاب…!!
    والشاب،( أقسم بالرب ) أن لا تراجع
    فى مسح ( الصونية ).
    ولذا الواحد ساعات يخطر على باله
    حاجات يستعجل يحطها فى باله والدليل بمجرد قراية ( المبكبكه).

    رد