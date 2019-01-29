منوعات

«مَاريا كِاري» في “السعودية” نِهاية يناير

تم النشر منذُ 3 ساعات
تعليق
مصدر الخبر / عين ليبيا
عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

ماريا كاري تحيي حفلاً غنائياً لأول مرة في جدة السعودية وذلك ضمن فعاليات البطولة السعودية الدولية لمحترفي الغولف. [عربي بوست]

أكدت مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في جدة، عبر حسابها على تويتر إقامة الحفل الاول للمطربة العالمية ماريا كاري في 31 من الشهر الجاري ضمن فعاليات البطولة السعودية لمحترفي الغولف.

وجاء في تغريدة لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية: “لأول مرة في المملكة، وفي إحدى الأمسيات الفنية في منطقة الترفيه.. الفنانة العالمية ماريا كاري، وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة للبطولة السعودية الدولية لمحترفي الغولف في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية”، وفق “فوشيا”.

وإلى جانب المطربة بلقيس فتحي سيحيي الفنان الهولندي تييستو، والذي يعد أحد أشهر نجوم الدي جي حفلاً موسيقيًا، كما سيتم إقامة حفلات لفنانين عالميين لأول مرة في السعودية، على غرار المغني الجامايكي شون بول في الأول من فبراير المقبل.

وأثار الخبر ردود فعل إيجابية واسعة بين المغردين السعوديين عبر موقع تويتر، مُعربين عن سعادتهم بحضور النجمة ماريا كاري إلى المملكة، للاستمتاع بفنها.

The post «مَاريا كِاري» في “السعودية” نِهاية يناير appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا

عن مصدر الخبر

عين ليبيا

عين ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • انشاء الله توصل الصلاة لبيت الله ( ، وطهر بيتي للطائفيين والركع السجود )
    هذه الأمور كلها بسبب تدخلات اسرائيل في الاسلام هم لم يحملوا حتى دينهم ليتدخلوا في الشريعة الاسلامية وكذلك حزب الله اللبناني الشيعي الرافضي وتمويله للممنوعات وكل ما يتعارض مع أهل السنة من أهل الكتاب ، ومرجفوا المدينة الذين يسارعون في كل ما يفعله الشيعة داخل السعودية وبيت الله الحرام ،،، يجب ان يراعي السعوديون ان هذا البيت للناس كافة والصالحين والمتقين فلا يصدون عن المسجد الحرام للمسلمين الطاهرين حتى لا تقع المحظورات وان وجدوا فيكم ثغرة ، فلا تتبعوا اهواءكم . فتصبحوا عزى ما فعلتم نادمين .

    رد