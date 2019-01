«مَاريا كِاري» في “السعودية” نِهاية يناير

أكدت مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في جدة، عبر حسابها على تويتر إقامة الحفل الاول للمطربة العالمية ماريا كاري في 31 من الشهر الجاري ضمن فعاليات البطولة السعودية لمحترفي الغولف.

وجاء في تغريدة لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية: “لأول مرة في المملكة، وفي إحدى الأمسيات الفنية في منطقة الترفيه.. الفنانة العالمية ماريا كاري، وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة للبطولة السعودية الدولية لمحترفي الغولف في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية”، وفق “فوشيا”.

وإلى جانب المطربة بلقيس فتحي سيحيي الفنان الهولندي تييستو، والذي يعد أحد أشهر نجوم الدي جي حفلاً موسيقيًا، كما سيتم إقامة حفلات لفنانين عالميين لأول مرة في السعودية، على غرار المغني الجامايكي شون بول في الأول من فبراير المقبل.

وأثار الخبر ردود فعل إيجابية واسعة بين المغردين السعوديين عبر موقع تويتر، مُعربين عن سعادتهم بحضور النجمة ماريا كاري إلى المملكة، للاستمتاع بفنها.

