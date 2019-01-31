بعد خيانة خطيبها الليبي لها.. تصريح صادم من الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين عن الرجال “شاهد”

قالت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين، إن خطيبها السابق وهو من الجنسية الليبي دون ان تفصح عن هويته، والذي أعلنت فجأة الانفصال عنه بسبب خيانته لها، قام بتحويل حسابه على “إنستغرام” من خاص إلى عام حتى يصبح مشهورًا على حسابها، من خلال التشهير بها.

وقالت في فيديو عبر صفحتها بتطبيق “سناب شات”- إنه من الأفضل له فعلًا أن يقوم بكسب الأموال من خلال الدعاية التي ستأتي له على السوشيال ميديا بدلًا من غسيل الأموال.

كما نشرت الفاشينيستا الكويتية الشهيرة فيديو لها خلال تحضيرها لحفل الزواج مع خطيبها السابق، إذ ظهرا وهما يختاران موقع حفل الزفاف.

وكشفت بالصور عن الصديق المقرب لخطيبها السابق ووالده، لافتة إلى أنها المرة الأخيرة التي تنشر فيها صورًا وفيديوهات تخص خطيبها السابق، أو صديقه الذي وصفته بـ”مدمن المخدرات”.

وأضافت: “الحمد لله عندي ملايين المتابعين اللي يحبوني ومستحيل أطلب زيادة.. اللي وده ينشهر هم هذيلا الاثنين اللي فتحوا حساباتهم للعامة عشان يزيدون متابعينهم.. صدق اللي قال الرجال مالهم أمان الكلب أوفى منهم”.

وكانت روان بن حسين فجرت مفاجأة لمتابعيها، إذ أعلنت تعرُّضها للخيانة من قبل خطيبها، وهي المرة الأولى التي تذكرُ فيها خبر ارتباطها للجمهور، وكانت دائمًا تتحدّث عن مواصفات فتى أحلامها المستقبلي وكأنه غير موجود.

ونشرت روان صورةً لها لأول مرة على “إنستغرام” مع خطيبها الذي ظهر وهو يحتضنها خلال جلوسه بجوارها في السيارة، ويبدو واضحًا خاتم الخطبة الذي يرتديه بيده.

وكشفت الفاشينيستا الكويتية الشهيرة في تعليقها على الصور أنها تعرّضت للاحتيال والخيانة من قبل خطيبها الليبي هذا الصباح، كما نشرت صورة حبيبته الجديدة التي خانها معها.

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