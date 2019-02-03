كافح الامراض بهذه الفاكهة اللذيذة .. وأحصل على 7 فوائد مذهلة!

تعتبر فاكهة الأناناس المدارية, فاكهةً تمتلئ بالكثير من الفوائد الصحية الهامة لجسم الانسان والاناناس لذيذة الطعم وغنية بالفوائد المهمة لكل شخص خاصة لإحتوائها على الفيتامينات ومضادات الأكسدة والانزيمات التي تكافح الأمراض.

وسميت فاكهة الأناناس بهذا الاسم لتشابهها مع كوز الصنوبر، ويوجد أكثر من 100 نوعٍ من الصنوبر، ولكن يُزرع ثمانية منها فقط لغرض التجارة.

وذكر موقع hhdresearch.org عدة فوائد للأناناس منها تسهيل الهضم، وتخفيف آلام المفاصل، وتقوية جهاز المناعة.

الفيتامينات والمنجنيز

يقدم كوب واحد من الأناناس 82.5 سعر حراري و131 بالمئة من احتياجات الجسم اليومية من فيتامين سي وكذلك 76 بالمئة من الاحتياجات اليومية من المنجنيز.

مضادات الأكسدة

الأناناس غني بمجموعة خاصة من مضادات الأكسدة تسمى فلافنويدات التي يتفرع ستة آلاف نوع. والوجبة الغنية بمضادات الأكسدة تقلل مخاطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل السكري والقلب.

تسهيل عملية الهضم

يساعد الأناناس على الهضم عبر مجموعة من الإنزيمات تسمى بروميلين التي تفتت جزيئات البروتين مما يسهل هضمها.

يقلل مخاطر الإصابة بالسرطان

تقمع انزيمات البروميلين نمو الخلايا السرطانية في الجلد والمعدة والقولون وتحفز جهاز المناعة على صنع جزئيات تساعد كرات الدم البيضاء في القضاء على الخلايا السرطانية بشكل أكثر فعالية.

تقوية المناعة

استخدام الناس الأناناس كعلاج لآلاف السنين، ويساعد ما به من انزيمات وفيتامينات ومعادن في تقوية جهاز المناعة.

تخفيف آلام المفاصل

توجد أنواع عديدة من التهابات المفاصل، وقد أبدى العلماء اهتمامهم بدور البروميلين في علاج هذا العرض لما يمتلك من خصائص قوية مضادة للالتهابات.

تخفيف آلام جراحات الأسنان

ذكر الموقع أن دراسة طبية أظهرت أن مادة البروميلين الموجودة في الأناناس تخفف آلام ما بعد جراحات الأسنان.

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