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فتاة تعثر على خاتمها بمكان “غير متوقع”

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وجدت الفتاة الإنجليزية أبيجيل تومبسون البالغة من العمر 20 عاما خاتما داخل أنفها خلال نوبة من العطس أصابتها.

وتفاجأت الفتاة بخروج الخاتم الذي كان هدية والدتها لها في سن الثامنة، والذي فقدته بعد مدة وجيزة واعتقدت أنه سرق منها.

وصرحت الفتاة بأن الخاتم علق داخل أنفها خلال تنظيفها له دون أن تشعر بفقدانه في وقتها، حيث ظنت أنه سرق أو سقط منها في مكان ما.

ولا تعد حالة الفتاة الإنجليزية غريبة، حيث أكد الأطباء على وجود حالات مشابهة عثر خلالها الأشخاص على أشياء داخل أنوفهم، وفسروا الأمر بأن الأنف يكبر كأي عضو في الجسم، مما يسهل خروج الأشياء الموجودة فيه عند العطس.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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