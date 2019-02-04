فتاة تعثر على خاتمها بمكان “غير متوقع”

وجدت الفتاة الإنجليزية أبيجيل تومبسون البالغة من العمر 20 عاما خاتما داخل أنفها خلال نوبة من العطس أصابتها.

وتفاجأت الفتاة بخروج الخاتم الذي كان هدية والدتها لها في سن الثامنة، والذي فقدته بعد مدة وجيزة واعتقدت أنه سرق منها.

وصرحت الفتاة بأن الخاتم علق داخل أنفها خلال تنظيفها له دون أن تشعر بفقدانه في وقتها، حيث ظنت أنه سرق أو سقط منها في مكان ما.

ولا تعد حالة الفتاة الإنجليزية غريبة، حيث أكد الأطباء على وجود حالات مشابهة عثر خلالها الأشخاص على أشياء داخل أنوفهم، وفسروا الأمر بأن الأنف يكبر كأي عضو في الجسم، مما يسهل خروج الأشياء الموجودة فيه عند العطس.

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