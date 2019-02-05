فيسبوك تستحوذ على منصة عملات إلكترونية

أشارت عدة تقارير إلى سيطرة شركة فيسبوك على شركة “تشاين سبيس” التي تنشط في مجال التعاملات المالية الإلكترونية.

وجاءت هذه الأخبار لتؤكد التقارير السابقة التي أشارت إلى رغبة فيسبوك في طرح عملة إلكترونية مشفرة يتم تداولها من خلال الواتساب.

وتتميز شركة “تشاين سبيس” بعملها في تخصص العقود الذكية اللامركزية، كما أنها تمتلك نظام مدفوعات يقوم في أساسه على تقنية الـ”بلوك تشاين”.

ويناسب عمل شركة “تشاين سبيس” القائم على تسريع التحويلات الإلكترونية المالية عن طريق توزيع مركزية التحكم في المنظومة العملة التي تسعى فيسبوك لإطلاقها.

واعترفت فيسبوك بتعاقدها مع موظفين من شركة “تشاين سبيس” دون أن توضح أسباب التعاقد معهم، نافية في الوقت عينه استحواذها على الشركة.

يذكر أن إعلانا بدأ يظهر على موقع شركة “تشاين سبيس” مؤخرا، واحتوى العنوان أربع كلمات هي: قادمون إلى شيء جديد، دون وجود أي توضيحات حول ماهية هذا الشيء.

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