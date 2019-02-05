السلع المزيفة.. كابوس يؤرق أمازون

أشارت شركة أمازون في تقريرها السنوي إلى خشيتها من عدم قدرتها على السيطرة على السلع المزيفة التي تباع عبر موقعها الرسمي.

وأكد التقرير أن بيع السلع المزيفة والمقلدة يعد من المخاطر التي تواجهها الشركة، وذلك نظرا لأن سياستها ترفض بيع مثل هذا النوع من السلع تحت أي ظرف كان.

وتوقعت أمازون أن يسبب هذا الأمر ضررا كبيرا للموزعين والأشخاص الذين يقومون بالترويج لمنتجاتهم عبر الموقع، وبخاصة أن علمنا أن 52% من نسبة المبيعات تأتي من قبلهم.

يذكر أن ظاهرة السلع المقلدة بدأت تنتشر في كافة أنحاء العالم سواء عبر المتاجر الإلكترونية أو عبر الأسواق العادية.

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