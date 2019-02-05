تحديث iOS 12.2 يكشف عن أجهزة الآيباد وiPod touch القادمة من آبل

بدأت اللمحات الأولى لإصدارات آبل القادمة من أجهزة

الآيباد و iPod touch

في الظهور في التعليمات البرمجية الخاصة بتحديث iOS 12.2.

رصدت تفاصيل جديدة حول إصدارات آبل القادمة من أجهزة

الآيباد في التعليمات البرمجية لتحديث iOS

12.2، إذ تستعد آبل لإطلاق إصدارين جديدن من

الآيباد، على أن يأتي كل إصدار بنموذجين يدعم أحدهما الاتصال عبر Wi-Fi فقط

بينما يأتي النموذج الآخر بميزة الاتصال بالشبكات الخلوية.

وتشير التوقعات إلى أن أجهزة الآيباد القادمة من آبل هي

تحديث لجهاز الآيباد بحجم 9.7 إنشات، وأيضاً جهاز iPad mini 5 الذي تستبدل به آبل جهاز iPad Mini 4 الذي يتوفر بالفعل الآن في متجر آبل للبيع.

كما أشارت تسريبات أخرى إلى أن آبل تقدم iPad mini 5 مع إصدار جديد من جهاز الآيباد المميز بشاشة

9.7 إنشات لكن مع حجم أكبر للشاشة يصل إلى 10 إنشات مع إطارات بتصميم أنحف للجهاز.

أيضاً من جديد تأتي تسريبات iOS 12.2 لتؤكد على إصدار جديد من أجهزة iPod Touch، إلا أن التعليمات البرمجية لا تكشف عن مميزات Touch ID وFace ID في هذا الإصدار؛ ولذا علينا أن نترقب تفاصيل أكثر أو تسريبات جديدة حول إصدارات آبل القادمة هذا العام.

المصدر: التقنية بلا حدود

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