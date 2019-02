«تايلاند» تُطلق سيارة جَديدة لِمواجهه “تُسونامي”

أطلقت تايلاند سيارة ” ذا فوم وان ” الكهربائية، وهي مخصصة لحالات الطوارئ فقط، بهدف استخدامها في المناطق التي تتعرض للكوارث الطبيعية.

ووفقا لشبكة “فوكس نيوز” الأميركية، بات بإمكان سكان تايلاند شراء السيارة الكهربائية التي باستطاعتها السباحة في الماء، لتناسب المناطق المعرضة لكوارث التسونامي.

وصمم المهندس الياباني هيديو تسوروماكي السيارة التي أطلق عليها اسم”ذا فوم وان”، علما أنه بدأ بالتخطيط للفكرة في 2011، عندما تعرضت بلاده لكارثة تسونامي مميتة.

وتمتلك السيارة الصغيرة المشابهة لتصميم سيارة “سمارت”، محركا وبطارية مضادان تماما للماء، وبمكنها الانطلاق

بسرعة قصوى لا تتجاوز 80 كيلومترا في الساعة.

وتستطيع السيارة الطفو على سطح الماء والحركة ببطء وسط التيارات، لكن ذلك قد يكون كافيا لإنقاذ راكبيها من موجات المد العاتية.

وتبلغ قيمة السيارة نحو 20 ألف دولار، وهو مبلغ مرتفع مقارنة بأسعار السيارات في تايلاند، فيما يأمل المصممون بيعها بسعر مخفض عند انتشارها في دول آسيا.

