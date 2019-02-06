خبر غير سار لعشاق نوتيلا

أكدت هيئة سلامة الأغذية الأوروبية وجود مخاطر حقيقية تهدد حياة من يتناولون شوكولاتة “نوتيلا” لاسيما الأطفال بسبب مكون داخل في صناعتها.

ونقل موقع “ويب طب” عن الهيئة تحذيرها من مخاطر الإصابة بالسرطان بسبب استخدام شركة “فيريرو” الإيطالية المصنعة لشوكولاتة “نوتيلا” زيت لب النخيل بوصفه أرخص أنواع الزيوت فيما يكلف التحول إلى زيوت أقل خطرا الشركة نحو 22 مليون دولار إضافي سنويا.

وبينت الهيئة أن زيت لب النخيل مسؤول عن نعومة ملمس “نوتيلا” وسيولة قوامها وزيادة أمد صلاحيتها بشكل كبير إلا أنه يتعرض للمعالجة في درجات حرارة تفوق الـ200 درجة مئوية لإزالة لونه الأحمر ورائحته وهو ما يجعله يفرز إسترات الحمض الدهني “جليسيديل” التي تتحول عند تناولها عن طريق الفم إلى مادة “الجليسيدول” المسببة للأورام السرطانية.

هذا ولم تدعو الهيئة عشاق “نوتيلا” للتوقف عن استهلاكها مشيرة إلى أن إجراء المزيد من الدراسات عليها من الممكن أن تنفي أو تثبت سلامة هذا النوع من الشوكولاتة.

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