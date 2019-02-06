مخاطر التدفئة التقليدية بالفحم والحطب

بسبب

موجة البرد الأخيرة، يزداد استخدام التدفئة سواء في المنزل أو خلال الرحلات.

وتكثر

التحذيرات الطبية من الاستخدام الخاطئ للتدفئة وذلك لما فيها من أخطار على الصحة بسبب

استنشاق المواد المتبخرة الضارة والدخان الذي قد ينتج عن عملية الحرق.

وقد

يلجأ البعض للتدفئة الطبيعية باستخدام الحطب والفحم وغيرهما أو للتدفئة التقليدية التي

تستخدم مدافئ الكيروسين، وقد ينام بعض الناس في السيارة والمحرك يعمل في أماكن سيئة

التهوية.

إن

استخدام التدفئة التقليدية قد ينتج عنه غاز سام لا يدركه الكثير من الناس ولا يشعرون

به مباشرة لأنه لا لون له ولا طعم ولا رائحة، يُعرف بأول أكسيد الكربون.

وغاز

أول أكسيد الكربون ينتج عن الاحتراق غير الكامل للمواد الكربونية، كما قد ينتج في حال

وجود خلل في المدفأة التي تستخدم المواد المشتعلة، ومشكلة هذا الغاز أنه كما ذكرنا

أعلاه لا يمكن تمييزه بسرعة حتى تظهر آثاره على الناس؛ لذلك لا يدرك الشخص العادي وجوده.

عند

استنشاق أول أكسيد الكربون، فإنه يصل إلى الدم بصورة تدريجية ويرتبط بالهيموجلوبين

الحامل للأوكسجين مما ينتج عنه إزاحة الأوكسجين من الهيموجلوبين.

والهيموجلوبين

يحمل الأوكسجين من الرئتين إلى الأنسجة حتى تحصل على كفايتها من الأوكسجين العامل الأساسي

في عملية حرق الطاقة، لذلك فإن أول أكسيد الكربون يقلل من كمية الأكسجين المحمولة للأنسجة،

كما أنه يمنع انتقال الأكسجين المتبقي في الهيموجلوبين إلى الأنسجة التي تحتاج إليه.

أعراض

التسمم بأول أكسيد الكربون:

قد

يستيقظ الشخص بأعراض التسمم ولكن لا يعرف سببها، وهذه الأعراض تشمل، الصداع، الضعف

العام، التوتر، الغثيان، الخمول، الدوخة، نقص مستوى الوعي، واضطراب دقات القلب.

وفي

دراسة سعودية قام بها مجموعة من الباحثين من مستشفى الحرس الوطني ونشرت عام 2000 في

المجلة الطبية السعودية، وجد الباحثون في الدراسة التي أجريت على عينة من الأشخاص الذين

نُوّموا في المستشفى بسبب التسمم بهذا الغاز، أن سبب التسمم كان استخدام الفحم للتدفئة

عند 71% من المصابين.

والتسمم

بأول أكسيد الكربون من أسباب الوفاة التي يمكن منعها بسهولة في مثل هذه الأوقات من

السنة في العالم كله بأخذ الاحتياطات اللازمة، وقد يحدث هذا للشخص وهو نائم ولا يشعر

بذلك، لذلك وجب أخذ الحيطة والتنبه لهذا الأمر.

المصدر:

بوابة الشرق الإلكترونية

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