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فقد حياته بسبب سيجارة

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

توفي شاب يبلغ من العمر 24 عاما إثر انفجار سيجارة إلكترونية في فمه بحسب صحيفة “ميترو” البريطانية.

ونقلت الصحيفة عن جدة الشاب “وليام براون” قولها بأن حفيدها كان يدخن السيجارة الإلكترونية قبل أن تنفجر بسبب البطارية وتمزق شفتيه فيما اندفعت 3 قطع صغيرة منها إلى حنجرته وعلقت فيها وتسببت في تمزيق الشريان السباتي ما قاد إلى وفاته.

واتهمت الجدة مستشفى مدينة “فورت وورث” بولاية تكساس وطاقمها الطبي بالتباطؤ في إجراء عملية جراحية لحفيدها مستدركة بالإشارة إلى عدم رغبتها في مقاضاة المستشفى لأن ذلك لن يعيد “وليام” إلى الحياة.

يشار إلى أن الخبراء يوصون بتدخين هذا النوع من السجائر الذي يدعى “فايب” أو “فايبر” بوصفه يقلل من السموم في الجسم بأكثر من 95% إلا أن تقارير تتحدث بين الفينة والأخرى عن انفجاره وتسببه بأضرار جسيمة لمستخدميه.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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