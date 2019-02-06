فقد حياته بسبب سيجارة

توفي شاب يبلغ من العمر 24 عاما إثر انفجار سيجارة إلكترونية في فمه بحسب صحيفة “ميترو” البريطانية.

ونقلت الصحيفة عن جدة الشاب “وليام براون” قولها بأن حفيدها كان يدخن السيجارة الإلكترونية قبل أن تنفجر بسبب البطارية وتمزق شفتيه فيما اندفعت 3 قطع صغيرة منها إلى حنجرته وعلقت فيها وتسببت في تمزيق الشريان السباتي ما قاد إلى وفاته.

واتهمت الجدة مستشفى مدينة “فورت وورث” بولاية تكساس وطاقمها الطبي بالتباطؤ في إجراء عملية جراحية لحفيدها مستدركة بالإشارة إلى عدم رغبتها في مقاضاة المستشفى لأن ذلك لن يعيد “وليام” إلى الحياة.

يشار إلى أن الخبراء يوصون بتدخين هذا النوع من السجائر الذي يدعى “فايب” أو “فايبر” بوصفه يقلل من السموم في الجسم بأكثر من 95% إلا أن تقارير تتحدث بين الفينة والأخرى عن انفجاره وتسببه بأضرار جسيمة لمستخدميه.

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