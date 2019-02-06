سبب غريب منعها من تغسل شعرها 20 عاما

صرحت الفتاة البريطانية فرانكي كلوني البالغة من العمر32، والملقبة بـ”رابونزيل” عن عدم قيامها بغسل شعرها منذ 20 عاما.

وقالت الفتاة المقيمة في مدينة برايتون إنها بدأت عملية تربية شعرها منذ سن 6 سنوات، وفي سن 13 وصل شعرها إلى خصرها، وأصبحت تعاني من عملية غسله، والتي تأخذ منها وقتا طويلا.

واستجابت فرانكي لاقتراح صديقة والدتها التي نصحتها بعدم غسل شعرها، وبعده عدة أشهر عانت الفتاة البريطانية من حكة شديدة في فروة الرأس، كما أن شعرها أصبح دهنيا.

وعلى الرغم من هذه المعاناة إلا أنها لم تقم بغسله، لتنتهي هذه المشكلة بعد عدة أسابيع، ويعود شعرها طبيعيا.

وعندما سألت عن المواد التي تضعها على شعرها قالت فرانكي أنها لا تضع أي مواد على شعرها، وكل ما تقوم به هو تمشيطه بشكل يومي.

الجدير بالذكر أن شعر فرانكي وصل إلى أخمص قدميها في سن 18 ليكون هذا أكبر طول له.

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