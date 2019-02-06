إنرجايزر تستعد لإطلاق هاتف قابل للطي ببطارية خارقة

تستعد شركة “إنرجايز” الأميركية لإطلاق 4 هواتف دفعة واحدة بمؤتمر الهواتف الذكية العالمي الذي سيعقد بمدينة برشلونة الإسبانية خلال شهر فبراير الحالي.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الشركة أطلقت على هذه الهواتف أسماء “يارو ماكس” و”ألتيميت” و”إنيرجي” و”هارد كيس” فيما تم تزويد هذه الهواتف ببطاريات خارقة تعمل لوقت أطول من البطاريات الموجودة في الهواتف الأخرى.

وأشارت التقاريرإلى أن هاتف “يارو ماكس” سيكون الأفضل بعد تزويده ببطارية سعة 18 ألف ميلي أمبير في الساعة قادرة على شحن الهواتف الأخرى فضلا عن احتوائه على كاميرا أمامية وكاميرتين خلفيتين فيما بلغت الذاكرة العشوائية فيه 6 غيغا بايت والذاكرة الداخلية 128 غيغا بايت.

وتم تزويده بشاشة قابلة للطي من دون ذكر أية معلومات أخرى عن هذا الهاتف والهواتف الأخرى.

يذكر أن الشركة أعلنت أنها ستعلن عن هذه الهواتف وأسعارها بشكل رسمي خلال الفترة من 25 إلى 28 فبراير الجاري.

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