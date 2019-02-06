تحديث ماسنجر الجديد يتيح حذف الرسائل

أطلقت شركة فيس بوك اليوم تحديثا جديدا لبرنامج الماسنجر، واحتوى التحديث على ميزة جديدة وهي إمكانية حذف الرسالة من الدردشة حتى بعد إرسالها.

وسيتمكن المرسل من حذف الرسالة من جهازه وجهاز الشخص الآخر خلال مدة أقصاها 10 دقائق، وبعد انتهاء هذه المدة لن يكون قادرا على حذف الرسالة إلا من جهازه فقط.

ويستطيع المستخدم حذف الرسالة بسهولة من خلال الضغط عليها قليلا لتظهر له عدة خيارات من بينها حذف الرسالة لدي، وحذف الرسالة لدى الجميع.

يذكر أن شركة فيس بوك كانت قد وضعت هذه الميزة قيد التجريب في 4 دول منذ نوفمبر الماضي، والآن جعلتها متاحة للجميع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية