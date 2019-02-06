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زيارة لصالون التجميل أنقذت حياتها

تم النشر منذُ 23 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

لم تكن البريطانية جين هوبز تعلم أن زيارتها لصالون التجميل ستكون سببا في إنقاذ حياتها، فخلال هذه الزيارة لاحظت خبيرة التجميل إيريكا هودغيكس وجود شامة سوداء غريبة، فنبهتها بشكل فوري لخطورة الأمر مستفيدة من الخبرة التي اكتسبتها من التدريبات على اكتشاف سرطان الجلد.

واستجابت هوبز لنصيحة خبيرة التجميل وقامت بمراجعة أحد الأطباء والذي أكد إصابتها بأحد أنواع سرطان الجلد العدواني والذي يؤدي إلى وفاة 6 أشخاص يوميا في بريطانيا، لتخضع هوبز بشكل فوري لجراحة ساهمت في استئصال السرطان وإنقاذ حياتها.

وقالت المرأة البريطانية إنها لاحظت الشامة منذ لحظة ظهورها، ولكنها لم تعر الموضوع أي أهمية على الرغم من ازدياد سواد الشامة.

يذكر أن خبيرة التجميل إيريكا ساهمت في إنقاذ حياة سيدتين بالإضافة إلى السيدة هوبز بعد أن استكملت برنامج التدريب للكشف عن سرطان الجلد الذي استمر لمدة 8 شهور، ويخضع لهذا البرنامج خبراء التجميل، ومصففي الشعر، ومختصي علاج القدمين، والمدلكين، ومقدمي العلاج الطبيعي، وأطباء الأسنان في بريطانيا.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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