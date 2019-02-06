تسجيل 6227 مولود في مركز طبرق الطبي خلال عام 2018

أخبار ليبيا24- خاصّ

بلغت إحصائية مركز طبرق الطبى لتسجيل المواليد لعام 2018 (6227) ولادةً.. بلغ عدد المواليد الذكور (3098) مولودا وعدد المواليد الإناث (3129) مولودة، فيما بلغت حالات التوائم (79).

وأذكر مكتب الإعلام في مركز طبرق الطبي أن عدد عمليات الولادة، التي أجراها المركز في أثناء عام 2018 بلغت (6227 ) بينها (5244) عملية ولادة طبيعية، و (1015) ولادة قيصرية.

وأضاف مكتب الإعلام- نقلاً عن التقرير الإحصائي السنوي في المركز- أنّ ترددَ المرضى على عيادة النساء في عام 2018 بلغ ” 6270 ” مترددة.

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