ناشطون: حراك “بنغازي تحررت وتنتخب” حراك “ديُمقراطي”..ولا نكترث لمحاولات تسييسه

أخبار ليبيا24- خاص

دعا ناشطو مدينة بنغازي، إلى إجراء انتخابات المجلس البلدي لبلدية بنغازي، تحت شعار “جمعة بنغازي تحررت وتنتخب”، مناشدين الأهالي كافّة للخروج في مظاهرة حاشدة في ساحة شهداء الكيش يوم الجمعة المقبل، للمطالبة بحقهم الذي وصفوه بــ”المشروع”.

وفي هذا الشأن التقت “أخبار ليبيا24″ عدد من الناشطين والداعين لهذه الانتخابات ووجهت لهم بعض الأسئلة حول هذه الدعوة وقانونيتها ومشروعيتها وبداية كان اللقاء مع الناشط في حراك بنغازي تحررت وتنتخب منير زغبية والذي أجاب عن سؤالنا له حول إمكانية اتهامهم بإفشال المسار الديمقراطي في وقت أن لمدينة بنغازي مجلس بلدي فأجاب قائلا :”المجلس الموجود حاليا مجلس مكلف وليس منتخب ولانعلم حتى الكيفية التي تم بها تكليف هذا المجلس”.

وأوضح زغبية أن وسائل الضغط التي اعتمد عليها الحراك هي الشارع المتعطش لعملية ديمقراطية في بنغازي، مؤكدًا أنهم بصدد تقديم مذكرة كاملة إلى رئاسة مجلس النواب و الحكومة المؤقتة والقيادة العامة للقوات المسلحة فيها الأسباب التي أدت إلى المطالبة بإجراء انتخابات بلدية.

وأكد الناشط أنهم لايكترثون لمحاولات البعض في تسييس الحراك، لافتا إلى أنه المهم لديهم إجراء الانتخابات ومن ثم من يريد الترشح فالباب مفتوح لكل مواطن.

وحول الدعوات لعصيان مدني في حال عدم الالتفات إلى الحراك والاستجابة لمطالبه قال زغبية :”لازال الوقت مبكرًا على العصيان وبعد الحراك والوقفة واستخدام الطرق المشروعة سوف نطلب تدخل القيادة العامة للضغط على مجلس النواب في حالة تجاهل مطالبنا”.

ومن جهته، قال الناشط في حراك بنغازي تحررت وتنتخب فراس الغيثي :”نحن لانتخوف من اتهامنا بإفشال المسار الديمقراطي فحراكنا هذا هو من صلب الديمقراطية ومن ضمن حقوقنا المنصوص عليها في الإعلان الدستوري”.

وتابع الغيثي :”تكريما لهذا المسار الديمقراطي من جهة ومن جهة أخرى تتويجا لانتصارات الجيش وتحرير المدينة فإن انتخاب مجلس بلدي هو أبسط حق تقدمه الحكومة لهذه المدينة الجريحة”.

وأضاف الناشط في الحراك :”وسائل الضغط لم نصطنعها بل هي موجودة أصلا قبل حراكنا بأشهر ألا وهي الأزمات المتمثلة في غرق المدينة مرارا وتكرارا وغيرها من الأمور التي سببها الرئيس المسؤولين الفاشلين”، حسب قوله.

وواصل الغيثي حديثه لـ”أخبار ليبيا24″ :”كان ولازال اعتمادنا دائما على أبناء المدينة الذين لم يخذلوها يومًا في الدفاع عن حقوقها سواءً بالكلمة أو بالسلاح”.

وحول تواصل الحراك مع وزارة الحكم المحلي ولجنة انتخابات المجالس البلدية قال الناشط :”لحد الآن لا يوجد تواصل، والتواصل سيكون بعد يوم المظاهرة عبر الطرق الرسمية لتسليمهم مذكرة مكتوب فيها مطالبنا”.

وأكد الغيثي أن فشل المجالس البلدية في خدمة المواطن وحل مشاكل البنية التحتية، ليس سببًا للعدول عن الحراك بل هو سبب يزيد من إصرارا وعزم الحراك على تنفيذ مطالبه.

وتابع الناشط :”هناك من يسعى إلى تشويه وطمس الحراك وإعطاءه بُعدًا سياسيًا، وللابتعاد عن هذه التهم أخذنا خطوة للوراء من كل الأجسام السياسية في المشهد حتى لا نتهم بتحالفنا مع أيًا منها”، موضحًا أنه إلى حد هذه اللحظة لا وجود لفكرة الدعوة لعصيان مدني في حال عدم الالتفات إليهم أو الاستجابة لمطالبهم، وختم حديثه “لكن كل شيء ممكن”.

وكان رئيس قسم الإعلام في بلدية بنغازي “سابقًا” نضال الكاديكي، أعلن تأييده إجراء انتخابات مجلس بلدي يتولى تسيير المهام الخدمية في المدينة، وأنه حق طبيعي لسكان المدينة لانتخاب ممثليهم كما أنه حق دستوري.

وقال الكاديكي:” نعم أؤيد حراك “بنغازي تحررت وتنتخب”، وأعلنت استقالتي من رئاسة الإعلام في بلدية بنغازي لعدة أسباب ومن ضمنها هذا السبب”.

وأكد رئيس قسم الإعلام “سابقًا” أن قرار تكليف المجلس التسييري لبلدية بنغازى تشوبه إجراءات غير قانونية، وأن آلية اختيار الأعضاء تختلف على قرارات البلديات الأخرى التابعة للحكومة المؤقتة، حيث صدرت تكليفات للبلديات الأخرى بعودة الأعضاء المنتخبين، أما ما حدث فى بلدية بنغازي فالأعضاء لم يكونوا من المنتخبين الذين جمدت أعمالهم بعد صدور قرار رئيس مجلس النواب بتكليف الحاكم العسكري درنة بن جواد الذي بدوره أصدر قرارات تكليف عمداء لبلديات من درنة إلى بن جواد.

وكان ناشطو مدينة بنغازي، دعوا الأهالي للخروج كافّة في مظاهرة حاشدة في ساحة شهداء الكيش يوم الجمعة المقبل، للمطالبة بحقهم في انتخاب المجلس البلدي لبلدية بنغازي مشددين على نازحي مناطق وسط البلاد والصابري والليثي والقوارشة وقنفودة وجميع أهالي بنغازي، ضرورة المشاركة في المظاهرة من أجل انتخاب مجلس للبلدية.

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