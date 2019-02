«أنجلينا جولي» تَزور لاجئي “الُروهينجا” بِبنجلاديش

عرضت فضائية “euro news”، لقطات من زيارة النجمة العالمية أنجلينا جولي، مبعوثة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، مخيمات لاجئي الروهينجا في بنجلاديش.

حيث دعت خلال هذه الزيارة بمحاسبة الأشخاص المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.

فقد يعيش ما يقرب من 700 ألف لاجئ من الروهينجا، وهم أقلية مسلمة مضطهدة في ميانمار، في مخيمات بمنطقة كوكس بازار الساحلية، وذلك بعد فرارهم من قراهم عقب حملة قمع عسكرية.

تأتي زيارة “جولي” قبل إطلاق نداء جديد من قبل الأمم المتحدة لجمع 920 مليون دولار لمواصلة تلبية الاحتياجات الأساسية للروهينجا، وفقا لبيان صادر عن المفوضية.

وأفاد بيان للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن جولي توجهت قبل أيام إلى بنجلاديش «لتقييم الاحتياجات الإنسانية للاجئي الروهينجا وبعض التحديات الأكثر إلحاحا والتي تواجهها بنجلاديش بوصفها بلدا مضيفا».

