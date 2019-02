«آبل» تطرح هواتف «آيفون إكس» مُعاد تضصنيعها “بِسعر مُخفض”

قررت شركة آبل طرح نسخ من الهاتف الذكي “آيفون X” معاد تصنيعها في الأسواق بسعر مخفض عن السعر الأساسي.

وحددت سعر آيفون إكس بنسخة 64 غيغابايت بمبلغ 769 دولار ونسخة 256 غيغابايت بسعر 899 دولار.

وتباع الهواتف الأساسية غير المعاد تصنيعها بسعر 899 و 1049 دولار على التوالي.

بهذا السعر سيقارن المستخدم بينه وبين آيفون إكس آر، لكنك ستحصل على كاميرا خلفية مزدوجة وشاشة OLED بدقة أعلى، لكنك ستتخلى عن المعالج الأفضل في إكس آر ودعم التصوير بتقنية HDR وتعيين الألوان الذكي مع البطارية الأكبر.

يُذكر أن هذه الهواتف تأتي بضمان شركة آبل، حيث أكدت الشركة أن الهواتف المعاد تجديدها يتم فحصها بشكل دقيق ويعاد تغليفها مع الكتيبات والملحقات الأصلية، وقد لا يتمكن المستخدمون من التمييز بين تلك الهواتف المعاد تجديدها وبينها وبين الأصلية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا