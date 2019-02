«نَكهات» الَسجائر الإلكترونية “تُضعف وظائف الرِئة”

خلصت دراسة حديثة إلى أن المواد الكيميائية التي تستخدم على نطاق واسع كمنكهات للسجائر الإلكترونية، قد تضعف وظائف الرئة التي تحميها من الإصابة بالأمراض.

ودرس الباحثون بكلية “تي إتش تشان” للصحة العامة في جامعة هارفارد الأمريكية، الآثار الجانبية لمركبين كيميائيين يستخدمان في أكثر من 90% من المنكهات وهما “ثنائي الأسيتيل” و”بنتانيديون”.

ويستخدم “ثنائي الأسيتيل” في توابل الأطعمة مثل الفشار المكسو بالزبدة والمخبوزات والحلوى، ويعتبر هذا المركب مكونًا آمنًا في الأطعمة، لكن الأدلة تشير أنه يمكن أن يكون خطيرًا عند استنشاقه.

وسبق أن ارتبط استخدام هذا المركب في السجائر الإلكترونية بالإصابة بالتهاب القصيبات الرئوية، وهو مرض رئوي يطلق عليه اسم “رئة الفشار”.

وفي الدراسة الجديدة، استخدم الباحثون تقنيات مختبرية جديدة سمحت لهم بفحص تأثير كل من “ثنائي الأسيتيل” و”بنتانيديون” في الخلايا الظهارية في نظام يحاكي عن كثب مجرى الهواء البشري في الجسم.

واكتشف الباحثون أن هذين المركبين ارتبطا بظهور تغييرات في التعبير الجيني التي يمكن أن يضعف إنتاج ووظيفة الأهداب الرئوية.

وقال الدكتور تشيوان لو قائد فريق البحث: “على الرغم من الاستخدام المتكرر للمواد الكيميائية المنكهة في الطهي الإلكتروني، إلا أنه لم يُعرف إلا القليل عن آلية تأثيرها على الصحة”.

وأضاف، أن “دراستنا الجديدة كشفت أن هذه المواد الكيميائية قد تؤذي الأهداب التي تعد خط الدفاع الأول في الرئتين”

