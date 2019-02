«غوغل» تُطلق “خِدمتين جَديدتين” للصمّ وضِعاف السمع

أعلنت شركة “غوغل” عن إطلاقها لخدمتين جديدتين يمكن أن تساعدا كثيراً الذين يعانون من مشاكل بالسمع أو الذين لا يسمعون من الأصل.

ووفقاً لموقع “ذا فيرج”، فقد أطلقت غوغل خدمة “غوغل لايف ترانسكريب” للصم، وخدمة “ساوند امبليفاير” لضعاف السمع، والتطبيق يعملان على الأجهزة العاملة بنظام الأندرويد فقط.

ويعمل “غوغل لايف ترانسكريب” على نسخ الكلام بشكل تلقائي وتحويله إلى ملفات نصية مما يتيح للصم التواصل مع الآخرين، في حين يعمل تطبيق “ساوند امبليفاير” على تعديل إعدادات الصوت لتحسين قدرة المستخدم على السماع، لأولئك الذين يعانون من ضعف السمع.

يذكر أن تطبيق “ساوند امبليفاير” قد تم الإعلان عنه في شهر مايو السابق، لكنه دخل إلى الخدمة الآن، وسيكون كلا التطبيقين متاحين ومثبتين بشكل مسبق على هواتف “بيكسل 3″، أما باقي هواتف أندرويد فيتطلب تحميله من متجر بلي.

ويمتاز تطبيق “لايف ترانسكريب” بميزات متعددة منها بساطة الكتابة، والتزامه بعلامات ترقيم لكل فقرة، وظهور دائرة زرقاء في الزاوية تعمل للتنبيه إلى وجود ضوضاء في المحيط تعرقل عمل التطبيق.

كما يمكن التعديل بين عدة لغات مثبتة يمكن التبديل بينهما، فهو يحتوي على ما يقارب 70 لغة.

يذكر أن “اير بود” من آبل تتميز بنفس خاصية تطبيق “غوغل” الجديد وتمتاز عليها بكونها غير مربوطة بسلك.

