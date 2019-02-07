اعراض تشير لمرض جرثومة المعدة والقولون وطرق العلاج!

هنالك العديد من اعراض جرثومة المعدة والقولون وطرق علاجها والتي تشير إليها ومن المهم التعرف عليها وإجراء التشخيص الطبي الصحيح للتفرقة بين جرثومة المعدة والقولون لأنهما مرضان يتشابهان في الأعراض ويختلفان في العلاج.

وبحسب تقارير طبية فإنه من الغير وارد أن يصاب الشخص بالجرثومة في المعدة و القولون في وقت واحد, ويحتاج المريض لنظام خاص للتخلص منها كما يحتاج إلى أدوية خاصة يصرفها الطبيب المختص.

وفيما يلي لمحة مبسطة عن الفرق بين المرضين وطرق علاجها وفقا لما نشرة موقع “هي”:

اعراض جرثومة المعدة و القولون:

الحموضة الشديدة وحرقة المريء.

الغثيان والتقيّؤ بشكل مستمر.

تغير لون البراز.

الإرهاق و التعب العام.

فقدان الوزن غير المبرر.

فقر الدم.

ألم في المعدة.

فقدان الشهية.

تغير في رائحة النفس.

الإسهال المتكرر.

تساقط الشعر، وتشقق وتكسّر الأظافر.

علاج جرثومة المعدة:

المضادات الحيوية.

مثبطات مضخة البروتون.

مثبطات إفراز الحمض (مثبطات مستقبلات H2 ).

علاج جرثومة القولون:

المضادات الحيوية.

نظام غذائي مخصص.

علاج الأعراض المصاحبة.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.

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