حساسية الارتكاريا: ما يجب أن تعرفه عنها

قد تصاب برد فعل تحسسي من مسببات معينة، تؤدي إلى حدوث

ما يسمى بحساسية الارتكاريا، فما هي الأعراض المرتبطة بها؟ والعلاجات الممكنة؟

تعرف حساسية الارتكاريا أو خلايا النحل أو الشرى على

أنها طفح جلدي أحمر، يحدث نتيجة ردة فعل تحسسية، حيث يقوم الجسم بإطلاق بروتين

الهيستامين مما يسبب حكة واحمرار في الجلد.

أسباب الارتكاريا

تؤثر الارتكاريا على حوالي 20% من الأشخاص في وقت ما في

حياتهم، حيث تحدث عندما يتفاعل الجسم مع مسببات الحساسية ويطلق الهيستامين والمواد

الكيميائية الأخرى تحت سطح الجلد.

وهناك العديد من المسببات التي تؤدي إلى حساسية الارتكاريا ومنها:

الأدوية: بما في ذلك بعض المضادات الحيوية والأدوية المضادة للالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs)، مثل الأسبرين ومثبطات (ACE)، المستخدمة لارتفاع ضغط الدم.

بعض أنواع الأطعمة

الأمراض المعدية

الالتهابات البكتيرية

الطفيليات المعوية

ارتفاع درجة حرارة الجسم

وبر الحيوانات الاليفة

عث الغبار

الصراصير ومخلفاتها

لدغات الحشرات

أمراض مزمنة

التعرض لأشعة الشمس

الماء على الجلد.

أعراض الارتكاريا

تبدأ التورمات المصاحبة للارتكاريا بالظهور كطفح جلدي،

وعادة ما يكون لونها أحمر أو وردي، مع شكل بيضاوي أو مستدير.

غالباً ما تتواجد التورمات على الوجه أو الأطراف، بما في

ذلك الذراعين واليدين والأصابع والساقين والقدمين.

كما أن الارتكاريا تؤدي إلى حدوث الحساسية المفرطة، مما

يسبب صعوبات شديدة في التنفس وفقدان الوعي المحتمل، وهناك حاجة إلى عناية طبية

فورية إذا كان هناك:

استفراغ وغثيان

تورم في بطانة الفم واللسان والشفتين والحلق، مما تسبب في صعوبة في التنفس

الشعور الشديد بالبرودة

ضربات قلب سريعة

الضعف أو الدوار

شعور مفاجئ بالقلق الشديد.

تشخيص الأرتكاريا

فحص الدم للتحقق من فقر الدم

عينة البراز لتحديد أي طفيليات

اختبار معدل

ترسيب كريات الدم الحمراء (ESR)،

لتحديد المشاكل مع الجهاز المناعي

اختبار وظيفة

الغدة الدرقية لتقييم فرط نشاط الغدة الدرقية، والمعروفة باسم فرط الدرقية

اختبارات

وظائف الكبد، للكشف عن مشاكل في الكبد.

علاج الأرتكاريا

تعالج الارتكاريا عادة بمضادات الهيستامين مثل السيتريزين أو فيكسوفينادين، لكنك قد تكون مصابًا بحالة مزمنة لا تنفع معها الأدوية.

المصدر: ويب طب

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