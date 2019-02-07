مستشفى تراغن: وصلتنا 4 جثامين وجريح إثر اشتباكات جرت قرب أم الأرانب

قال مدير مكتب الاعلام بمستشفى تراغن العام محمد باوا، الخميس، إن المستشفى

استقبل، أربع جثث وجريح واحد في اشتباكات جرت بين كتيبة خالد بن الوليد التابعة

لبلدية أم الأرانب ومسلحين.

وأضاف باوا في تصريح للرائد، أن الاشتباكات وقعت بين كتيبة خالد بن الوليد

ومسلحين مازالوا مجهولين الهوية حتى الان، مشيرا إلى أنها نشبت على خلفية اعتداء

المسلحين على سيارة شرطة تابعة لجهة أمنية بالمنطقة.

وأشار باوا، إلى أن الجريح نقل لتلقي العلاج في أحد المستشفيات خارج تراغن.

يشار إلى أن منطقة الاشتباك “تويوي” تبعد عن أم الأرانب مسافة

قدرها 5 ك/ م فقط.

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