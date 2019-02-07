الجندي: وصل مستشفى أوباري 8 قتلى و7 جرحى في اشتباكات جرت بمحيط المدينة

قال مدير مستشفى أوباري العام منصور الجندي، الخميس، إن المستشفى

استقبل ثمانية قتلى وسبعة جرحى في اشتباكات جرت صباح اليوم في محيط المدينة، وأن الوضع

الآن مستقر.

وأضاف الجندي، في تصريح للرائد، أن إمكانيات المستشفى جيدة،

مؤكدا مراسلته إدارة الصيدلة لتوفير بعض الاحتياجات اللازمة؛ استعدادا لمواجهة أي طارئ؛

بسبب الوضع الأمني بالمنطقة.

وأشار الجندي، إلى أن الواصلين للمستشفى كلهم عسكريون، نافيا

علمه بتبعيتهم، وأن المستشفى تلقى دعما الفترة الماضية من وزارة الصحة ومؤسسة النفط،

ويشكو نقص الأطباء.

يذكر أن مستشفى أوباري العام يعد من أكبر المراكز الصحية

في الجنوب.

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