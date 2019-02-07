ما السر وراء الشعر الطويل لنساء قرية هوانغ لوه؟

تتميز نساء قرية هوانغ لوه الواقعة في منطقة غوانغشي الصينية بشعر نسائها الطويل، ويكمن السر في ذلك باقتداء النساء بفتاة من القرية قامت بجلد شخص بشعرها الطويل قبل آلاف السنين بحسب الأسطورة المتداولة.

وتبدأ طقوس إطالة الشعر عندما تبلغ الفتاة 18 عاما، حيث يتم قص شعر كل فتاة في قبيلة ياو تصل إلى هذا السن في حفل ضخم، ومن ثم يترك شعرها ليطول دون أن يتعرض للقص مرة أخرى طوال حياتها.

ولكي تحافظ نساء القرية على صحة شعرهن يقمن بغسله بمياه الأرز التي يتم دمجها مع عدد من المكونات الأخرى، ومن ثم يتم غليها، ومن ثم تقوم النساء بوضع مشط خشبي في الخليط، ويسرحن به شعرهن.

وساهمت هذه الطريقة في حفاظ نساء القرية على صحة شعرهن ولمعانه، كما أدت إلى تأخر ظهور الشيب فيه حتى لدى النساء الكبيرات في السن.

وساهم هذا الأمر في جعل القرية مزارا سياحيا، حيث بني فيها مؤخرا مسرح تقام عليه حفلات يحضرها السياح، ويرتدي فيها أهالي القرية لباسهم التقليدي، ويقومون بالرقص على أنغام الأغاني الشعبية.

وخلال هذه الاحتفالات تقوم النساء بشرح طريقة الاعتناء بالشعر، ويبعن زجاجات شامبو الأرز للسياح والتي تساهم في ارتفاع إيرادات القرية، بالإضافة إلى الإيرادات التي تحصل عليها القرية من بيع تذاكر الحفلات.

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