هواوي ستطلق هاتف xMax8 في روسيا وآسيا

أعلنت شركة هواوي الصينية عن اقتراب إطلاقها لهاتف xMax8 في روسيا وعدد من الأسواق الشرق آسيوية.

وقالت الشركة إن الهاتف الجديد سيعمل بنظام تشغيل 8.1 Android وواجهات EMUI 8.2 ويحتوي الهاتف على معالج Qualcomm Snapdragon 660 رباعي النوى ومعالج للرسوميات.Adreno 512

ويتميز الهاتف بذاكرته الداخلية الكبيرة والتي بلغت 128 جيجا بايت، في حين بلغت الذاكرة العشوائية 4 غيغا بايت.

وزود xMax 8 بشاشة مقاس 7.12 بوصة بدقة عرض كبيرة للغاية تصل إلى 1080/2244 بيكسل قادرة على ملء 9.05 من مساحة الواجهة الأمامية.

واحتوى xMax8 على كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 2+ 16 ميغا بكسل تتميز بخاصية التثبيت والتقريب التلقائي للكاميرا، في حين بلغت دقة الكاميرا الأمامية 8 ميجا بكسل وتم وضعها في منتصف الجزء العلوي من الشاشة.

وتعد بطاريةxMax 8 من أهم المميزات الموجودة فيه، حيث بلغت سعتها 5000 ميلي أمبير.

ومن المتوقع أن تطلق هواوي xMax8 في الأسواق بسعر يبلغ 300 دولار تقريبا.

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