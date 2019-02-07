“إيموجي جديد” لذوي الاحتياجات الخاصة

قامت شركة آبل بتقديم اقتراح لتحالف “ذا يوني كود كونسوريتوم” المسؤول عن تبني الإيموجي، يتضمن طرح مجموعة من الرسوم التعبيرية لذوي الاحتياجات الخاصة، ليتم إلحاقها بإصدار 2019.

واحتوت الرسوم التعبيرية على حالات تمثل ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث وجد رسم لشخص يجلس على كرسي كهربائي، ورسمة لقدم صناعية.

وتم وضع رسوم تعبر عن ضعاف السمع من خلال وجود سماعة في الأذن، وأخرى تعبر عن العمى من خلال رسمة تعبر عن شخص يحمل عصا.

ومن الإيموجي الجديدة الذي تضمنها اقتراح آبل رسم للقندس، وقطعة من الوافل، ومكعب من الثلج يذوب.

ومن المتوقع أن تحتوي القائمة التي ستصدرها شركة يوني كود كونسوريتوم على عدد كبير من الإيموجي يتجاوز 1700 شكل.

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