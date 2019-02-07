فتاة أمريكية تعاني من فرط التعرق

تعرضت الفتاة الأمريكية صوفي دواير البالغة من العمر 20 عاما إلى خلل وراثي أدى إلى إصابتها بحالة من فرط التعرق منذ الطفولة في أماكن معينة من جسمها كاليدين، الإبطين، والقدمين.

وبسبب هذه الحالة وجدت صوفي نفسها مضطرة لشرب 5.7 ليتر من الماء يوميا لكي تتجنب حدوث الجفاف لها.

وازدادت معاناتها مع دخولها للمدرسة، حيث سبب لها الأمر كثيرا من الإحراج بين زملائها ومعلميها، حيث كانت تجفف يديها بملابسها.

ولم تقف معاناتها مع هذه الحالة عند هذا الحد وحسب، حيث منعها هذا الأمر من تحقيق حلمها بدراسة الطب، كما أن الرطوبة الموجودة في قدميها بشكل دائم تسببت بإصابتها بالأكزيما.

وتسبب هذا المرض بعدم قدرة صوفي على قيادة السيارة لأنها لا تستطيع التحكم بالمقود، كما أنه سبب تلفا لأجهزة الهواتف المحمولة والحواسيب التي تستخدمها بسبب تعرضها للبلل بشكل دائم.

وعلى الرغم من وصف الأطباء لعدد كبير من العلاجات لها إلا أن حالتها لم تتحسن أبدا، ويعد الخضوع لعلاج البوتوكس الحل الأمثل لحالتها، ولكنه يحتاج لتكلفة مالية ضخمة لم تستطع صوفي تأمينها حتى الآن.

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