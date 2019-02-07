Jaybrid تطلق سماعة لاسلكية مقاومة للماء

أطلقت شركة Jarbrid الأمريكية الرائدة في مجال السماعات سماعة لاسلكية جديدة حملت اسم Run XT، لتكون فردا جديدا في عائلة السماعة اللاسلكية Run.

وحافظت الشركة على الشكل التقليدي في السماعة الجديدة، مع إتاحتها بعدة ألوان، كما تميزت Run XT ببطاريتها التي تعمل لـ4 ساعات مع إمكانية شحنها مرتين من خلال جسم البطارية، ليصبح مجموع عملها 12 ساعة.

واحتوت السماعة الجديدة على ميكرفون وعدد من الأزرار التي تتيح للشخص إمكانية التحكم بالمكالمات الهاتفية وتشغيل الموسيقى.

وتعمل السماعة بشكل مباشر مع تطبيقات المساعد الرقمي، كما تتميز بقدرتها على مقاومة الماء، الأمر الذي جعلها مفضلة للرياضيين الذين يعانون من سرعة تلف السماعات نتيجة التعرق وارتفاع مستوى الأملاح.

ونبهت الشركة مستخدمي السماعة لعدم استخدامها خلال السباحة، لأنها تمتاز بمعيار الحماية IPX7، مما يعني مقاومتها للماء في حالات الغمر المؤقت.

يذكر أن الشركة أطلقت السماعة الجديدة في الأسواق بسعر يصل إلى 180 دولارا أمريكيا.

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