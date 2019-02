وزارة “الداخلية العِراقية” تُوافق على تَغيير لقب «كاظم الساهر»

وافقت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، على طلب تقدم به المطرب العراقي كاظم الساهر، لتغيير لقبه المعتمد في الأوراق الثبوتية الرسمية “السامرائي”.

وقال مدير الجنسية، اللواء هيثم الغرباوي، إنهم توصلوا بالطلب بعد موافقة الداخلية عليه، مشيرا إلى أن إجراءات استكمال الطلب جارية.

وأوضح مصدر بالوزارة أن مديرية الأحوال المدنية ستتولى استكمال إجراءات تحويل اللقب في جميع الوثائق الثبوتية للساهر.

ووفق وثيقة مسربة تناقلتها مواقع التواصل فإن المغني يريد اعتماد شهرته الساهر لقباً رسمياً بدلاً من لقبه الأصلي “السامرائي” ‏لتجنب أي قد يحصل اختلاف بالأوراق ‏الشخصية الأخرى.

يذكر أن الساهرمن مواليد الموصل شمالي العراق لعام 1957م.

