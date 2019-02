نجاح اخِتبار صَاروخ رُوسي «عابر للقارات»

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، إطلاق ناجح لصاروخ متعدد الرؤوس عابر للقارات من طراز RS-24 “يارس″، من مطار “بليسيتسك” الفضائي شمال غربي البلاد، وإصابة أهدافه بدقة.

وقالت الوزارة الروسية، في بيان، أن “الرؤوس التدريبية للصاروخ أصابت أهدافها بدقة في ميدان الرماية “كورا”بشبه جزيرة كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي قاطعة آلاف الكيلو مترات”، حسب قناة “روسيا اليوم” المحلية.

وأضافت أنه “في تمام الساعة 11:31 من ظهر اليوم بتوقيت موسكو (08:31 ت.غ) تم إطلاق تدريبي قتالي لصاروخ متعدد الرؤوس عابر للقارات من منصة متحركة في مطار بليسيتسك الفضائي”.

وتأتي هذه الخطوة، عقب إطلاق موسكو في أواخر ديسمبر الماضي، صاروخ عابر للقارات أسرع من الصوت، وصفته بأنه “صاروخ لا يقهر، ولا تستطيع أي من أنظمة الدفاع الجوي الحالية إسقاطه”.

والسبت الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعليق عمل بلاده بمعاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى المبرمة مع واشنطن منذ أكثر من 3 عقود.

وجاء إعلان بوتين ردا على قرار من ترامب بالانسحاب من الاتفاقية قائلا إن بلاده بذلك تتحرر من قيودها فيما يتعلق باختبار ونشر الصواريخ متوسطة المدى.

