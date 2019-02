ارتفاع أعداد المُصابين «بِانفلونزا الخنازير» فِي المغرب

أكد وزير الصحة المغربي، أناس الدكالي، ارتفاع أعداد الوفيات بسبب فيروس إنفلونزا الخنازير.

وقال الدكالي، إن عدد الوفيات بسبب أنفلونزا (H1.N1) ارتفع إلى تسع حالات، لافتاً إلى أن الحالة الوبائية تبقى، بالرغم من ذلك، عادية مقارنة مع السنوات الماضية.

وذكر وزير الصحة المغربي، أن هذه الخلية تقوم بتتبع الوضعية الوبائية، والتي أكدت أن الوضع لا يختلف عن السنوات الماضية، مشيراً إلى أن الخلية تعمل على “تتبع والتأكد من جميع المعطيات الفعلية للإصابة، وللأسف، تم لحد الآن، تسجيل إحدى عشر حالة وفاة”.

وأشار الوزير، إلى أنه من أصل 20 في المئة من الأشخاص المصابين بأعراض الأنفلونزا، أو عدوى الجهاز التنفسي، فإن 80% منهم مصابون بأنفلونزا (H1.N1).

وأضاف أن الوضعية الفيروسية لهذه السنة، تبين أن نسبة الصنف الفرعي (H1.N1)، الذي يعد الأكثر انتشارا، بقيت في حدود 80%، وهي النسبة ذاتها المصرح بها من طرف المنظمة العالمية للصحة على المستوى العالمي.

