قريباً.. يُمكنك فتح أكثر مِن حساب على انستجرام بـِ”باسورد” واحد

يختبر تطبيق انستجرام ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تسجيل الدخول إلى عدة حسابات فى وقت واحد عبر اسم مستخدم وكلمة مرور واحدة، إذ اكتشف هذه الميزة الجديدة “إيشان أجاروال” الباحث فى وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعى.

ووفقا لموقع TechCrunch التقنى، سيطلق على هذه الخاصية الجديدة اسم”App Linking” وستكون متاحة فى البداية لهواتف أندرويد، إذ ستسمح لك بتعيين حساب رئيسي للتحكم فى أى ملف شخصي آخر قد يكون لديك، فعند تسجيل الدخول إلى هذا الحساب المحدد باستخدام بيانات الاعتماد الخاصة به، ستقوم بتسجيل الدخول إلى جميع الحسابات الأخرى المرتبطة به أيضًا.

وسيتكون هذه المزية مفيدة للمستخدمين الذين يملكون أكث من حساب على تطبيق الصور المملوك لفيس بوك، إلا أن خبراء الأمن الالكترونى يعتبرونها بمثابة كابوس للخصوصية، إذ ستسهل عملية الوصول إلى جميع الحسابات إذا حصل شخص غريب على اسم المستخدم وكلمة المرور الرئيسيين، لذا ينصح بتفعيل المصادقة الثنائية عند استخدام الميزة عقب اطلاقها.

