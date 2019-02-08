ولاية أميركية تمنع التدخين بحلول العام 2024

تعتزم ولاية هاواي الأميركية رفع السن القانوني للتدخين بشكل تدريجي ليصل إلى 100 عام بحلول العام 2024.

وأكدت سلطات الولاية أن الهدف من هذا الأمر هو الحظر الفعال لتدخين السجائر في الولاية مبينة بأنه سيتم إحالة مشروع قانون بالخصوص إلى المجلس التشريعي للولاية للتصديق عليه رغم ردة الفعل القوية المحتملة من جانب شركات صناعة التبغ.

وأشار مقدم مشروع القانون النائب “كريغان” في تصريحات لصحيفة “هاواي تريبيون هيرالد” إلى أن السجائر أخطر منتج في تاريخ البشرية صممته شركات مصنعة “خبيثة” لكي يدمن عليها المدخنون رغم كونها مهلكة إلى أبعد حد.

وضم مشروع القانون رفع سن التدخين إلى 30 عاما في عام 2020 و40 عاما في عام 2021 و50 عاما في 2022 و60 عاما في 2023 إلى أن يصل السن القانوني لشراء السجائر إلى 100 عام في عام 2024 بعد أن رفعت الولاية في وقت سابق من العام 2017 السن القانوني للتدخين إلى 21 عاما رغم تحديده بـ18 و19 عاما في ولايات أخرى.

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