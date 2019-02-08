ماهو سبب تغير لون اللثة إلى الأسود.. 5 أسباب تشير إلى ذلك!

يعاني الكثير من تغير لون اللثة للعديد من الاسباب المختلفة ما بين الاسباب الوراثية والاسباب الصحية والاسباب الاخرى المؤثرة على هذا الامر.

وبشكل عام يختلف لون اللثة من شخص إلى اخر، ولكن وجود اللثة السوداء قد يكون ناتج عن أسباب صحية معينة، وفي التقرير التالي نورد أهم هذه الاسباب بحسب “ويب.طب”:

1- الميلانين

يقوم جسم الإنسان بانتاج مادة الميلانين التي تعطي الجلد والشعر والعيون لونها المميز.

فكلما زادت مستويات الميلانين كان لون جلده وشعره وعيونه أغمق، أي داكناً.

إن كانت لثتك تمتلك اللون الداكن منذ الصغر، فلا داعي للقلق، فقد يكون ذلك ناتجاً عن زيادة مستويات الميلانين في الجسم.

في حال تغيير لون اللثة بشكل فجائي، أو ظهرت بقع باللون الداكن عليها، قد يكون هناك سبباً اخر ورائها غير مستويات الميلانين.

2- التدخين

من شأن التدخين أن يساهم في تغيير لون اللثة.

يعمل التدخين على حث الخلايا الميلانينية (Melanocytes) الموجودة في الجسم والتي تقوم بانتاج الميلانين على إفراز مستويات أعلى منه.

الأمر الذي ينتج عنه ظهور اللثة باللون الداكن ووجود يقع في بعض الأحيان عليها.

من الممكن أن يصيب تغيير اللون جميع تجويف الفم الداخلية.

3- بعض أنواع الأدوية

تناول بعض أنواع الأدوية مثل مينوسكلين (Minocycline) الذي يستخدم لعلاج حب الشباب، له اثار جانبية تؤثر على تصبغ الفم.

في حال لاحظت تغيير لون اللثة بشكل فجائي نتيجة تناولك لبعض أنواع الأدوية، من المهم أن تتحدث مع طبيبك كي يغير لك هذا الدواء.

4- الإصابة بالتهاب اللثة

نتحدث هنا بالأخص على التهاب معين يدعى التهاب اللثة التقرحي الناخر الحاد (Acutenecrotizing ulcerative gingivitis – ANUG).

الإصابة بهذا المرض تترافق مع بعض الأعراض، أهمها:

ارتفاع درجة حرارة الجسم

ألم في اللثة

رائحة فم كريهة

تراكم أنسجة ميتة على سطح اللثة لتظهر باللون الأسود أو الرمادي.

سبب الإصابة بهذا النوع من الالتهاب يكون نتيجة نمو البكتيريا بشكل سريع في الفم عادة ما يكون بسبب تسوس الأسنان أو قلة نظافة الفم أو التوتر أو اتباع نظام غذائي غير صحي.

5- مرض أديسون

تؤثر الإصابة بمرض أديسون على الغدة الكظرية التي تفرز عدة هرمونات في الجسم.

هذا المرض يسبب توقف الغدة عن انتاج كميات كافية من هذه الهرمونات.

الاعراض الأولية للإصابة بمرض أديسون تشمل ما يلي:

التعب الشديد

الشعور بالعطش أكثر من المعتاد

فقدان الوزن غير المبرر

فقدان الشهية

ضعف عضلات الجسم.

مع تقدم الإصابة بالمرض، قد يتحول لون اللثة والشفاه إلى اللون الغامق المائل للسواد.

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